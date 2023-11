Zalando Aktie News: Zalando behauptet sich am Donnerstagvormittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Zalando hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Zalando-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 21,89 EUR.

Werte in diesem Artikel

Kaum Ausschläge verzeichnete die Zalando-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 21,89 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Zalando-Aktie bisher bei 21,91 EUR. Der Kurs der Zalando-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 21,70 EUR nach. Bei 21,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 30.558 Zalando-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 45,81 EUR. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 109,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 19,89 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,90 EUR je Zalando-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Zalando am 01.11.2023 vor. Zalando hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,14 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig standen 2.274,90 EUR in den Büchern – ein Minus von 3,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zalando 2.349,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Zalando wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 29.02.2024 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Zalando-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,615 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX liegt schlussendlich im Plus

Börse Frankfurt in Grün: Anleger lassen DAX zum Handelsende steigen

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags auf grünem Terrain