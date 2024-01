Zalando Aktie News: Zalando am Mittwochmittag verlustreich

Kursverlauf

Die Aktie von Zalando gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 19,08 EUR ab.

Die Zalando-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,6 Prozent auf 19,08 EUR nach. Die Zalando-Aktie sank bis auf 19,02 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,15 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 380.576 Zalando-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 45,81 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 140,16 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.01.2024 bei 18,25 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zalando-Aktie 4,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,15 EUR je Zalando-Aktie aus.

Zalando ließ sich am 01.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,14 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.274,90 EUR – eine Minderung von 3,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.349,10 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 13.03.2024 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 27.02.2025.

Den erwarteten Gewinn je Zalando-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,665 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Zalando-Aktie gibt nach: Empfehlung von Metzler stützt nicht

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Montagnachmittag mit Zuschlägen

DAX-Handel aktuell: DAX legt am Nachmittag zu