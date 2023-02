Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag im Minusbereich

Aktien in diesem Artikel Zalando 40,65 EUR

Um 09:22 Uhr rutschte die Zalando-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 41,50 EUR ab. Die Zalando-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 41,46 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 42,04 EUR. Bisher wurden via XETRA 39.515 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 66,70 EUR erreichte der Titel am 10.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Zalando-Aktie derzeit noch 37,78 Prozent Luft nach oben. Bei 19,18 EUR fiel das Papier am 29.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zalando-Aktie 116,37 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 39,64 EUR.

Am 02.11.2022 hat Zalando die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz wurde auf 2.349,10 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 14,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.733,10 EUR umgesetzt worden waren.

Am 07.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 29.02.2024 wird Zalando schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 0,244 EUR je Zalando-Aktie.

