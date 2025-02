Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Zalando gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zalando-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 37,00 EUR.

Die Zalando-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 37,00 EUR. In der Spitze fiel die Zalando-Aktie bis auf 36,87 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 37,15 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 46.288 Zalando-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.02.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,08 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.03.2024 (18,43 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zalando-Aktie derzeit noch 50,19 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Zalando-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 37,70 EUR.

Am 05.11.2024 äußerte sich Zalando zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,17 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando noch ein Gewinn pro Aktie von -0,03 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,99 Prozent auf 2,39 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,27 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.03.2025 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Zalando dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 26.02.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Zalando ein EPS in Höhe von 1,06 EUR in den Büchern stehen haben wird.

