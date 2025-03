Zalando Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Zalando

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 4,6 Prozent auf 31,33 EUR.

Das Papier von Zalando befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 4,6 Prozent auf 31,33 EUR ab. Bei 31,31 EUR markierte die Zalando-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 33,23 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 602.957 Zalando-Aktien den Besitzer.

Am 18.02.2025 markierte das Papier bei 40,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 27,93 Prozent Plus fehlen der Zalando-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.03.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,43 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 41,17 Prozent würde die Zalando-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Zalando-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 38,55 EUR je Zalando-Aktie aus.

Zalando ließ sich am 06.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR gegenüber -0,03 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,30 Mrd. EUR – ein Plus von 45,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zalando 2,27 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Zalando dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 30.04.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Zalando.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,30 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Zalando- und ABOUT YOU-Aktien tiefer: Zalando sichert sich großen Anteil von ABOUT YOU

UBS AG: Buy für Zalando-Aktie

Aktien-Tipp Zalando-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Anteilsschein in neuer Analyse