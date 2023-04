Zalando Aktie News: Zalando am Montagmittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Zalando 36,95 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 17:35 Uhr 1,0 Prozent auf 36,81 EUR. In der Spitze fiel die Zalando-Aktie bis auf 36,54 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 37,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 733.775 Zalando-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 50,84 EUR erreichte der Titel am 07.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 27,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 30.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,18 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 91,92 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 41,71 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zalando am 02.11.2022. Das vergangene Quartal hat Zalando mit einem Umsatz von insgesamt 2.349,10 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.283,40 EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,88 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Zalando am 04.05.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 02.05.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,614 EUR je Zalando-Aktie.

Redaktion finanzen.net

