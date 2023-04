Zalando Aktie News: Zalando am Montagnachmittag in Rot

Aktien in diesem Artikel Zalando 36,95 EUR

Um 17:35 Uhr ging es für die Zalando-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 36,81 EUR. Im Tief verlor die Zalando-Aktie bis auf 36,54 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 37,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 733.775 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 07.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,84 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zalando-Aktie. Bei einem Wert von 19,18 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2022). Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 91,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 41,71 EUR.

Zalando veröffentlichte am 02.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.349,10 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.283,40 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 04.05.2023 terminiert. Am 02.05.2024 wird Zalando schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Experten taxieren den Zalando-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,614 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

