Zalando Aktie News: Zalando am Nachmittag leichter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 25,91 EUR abwärts.

Die Zalando-Aktie musste um 15:51 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 25,91 EUR. Der Kurs der Zalando-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 25,84 EUR nach. Bei 26,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.508.886 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 18.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 38,14 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 47,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,95 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zalando-Aktie 38,44 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Zalando 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Zalando-Aktie bei 31,18 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Zalando am 02.11.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Zalando ebenfalls -0,14 EUR je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,16 Prozent auf 2.274,90 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.349,10 EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Zalando am 07.05.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 01.05.2025.

In der Zalando-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,839 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

