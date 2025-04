Zalando Aktie News: Zalando zündet am Mittag Kursrakete

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Zalando gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Zalando-Papiere zuletzt 7,4 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Zalando zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 7,4 Prozent auf 32,19 EUR. Die Zalando-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 34,05 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 32,62 EUR. Zuletzt wechselten 668.099 Zalando-Aktien den Besitzer.

Am 18.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 40,08 EUR an. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 19,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.06.2024 (20,26 EUR). Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 58,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zalando-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 38,55 EUR für die Zalando-Aktie.

Am 06.03.2025 lud Zalando zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,28 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,06 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,30 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Zalando am 06.05.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 30.04.2026.

Experten gehen davon aus, dass Zalando im Jahr 2025 1,31 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

DAX 40-Wert Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte eine Zalando-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Zalando-Aktie in Grün: Umstrukturierung des Kundenservices

Aktien-Tipp Zalando-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Anteilsschein in neuer Analyse