Zalando Aktie News: Anleger decken sich am Donnerstagvormittag mit Zalando ein

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Zalando. Zuletzt ging es für das Zalando-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 12,0 Prozent auf 33,56 EUR.

Das Papier von Zalando konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 12,0 Prozent auf 33,56 EUR. Im Tageshoch stieg die Zalando-Aktie bis auf 33,59 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 32,62 EUR. Bisher wurden via XETRA 118.184 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 40,08 EUR. 19,43 Prozent Plus fehlen der Zalando-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 25.06.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,26 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Zalando 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 38,55 EUR.

Zalando gewährte am 06.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,46 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,28 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 3,30 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,06 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.05.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 30.04.2026.

Den erwarteten Gewinn je Zalando-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,31 EUR fest.

