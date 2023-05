Zalando Aktie News: Zalando verteidigt Stellung am Vormittag

Aktien in diesem Artikel Zalando 31,70 EUR

Die Zalando-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 31,70 EUR. Die Zalando-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 31,87 EUR. Die Zalando-Aktie sank bis auf 31,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,73 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 74.141 Zalando-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (45,81 EUR) erklomm das Papier am 03.02.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zalando-Aktie somit 30,80 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,18 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 41,57 EUR je Zalando-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Zalando am 04.05.2023 vor. Das EPS lag bei -0,15 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,24 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.255,60 EUR – ein Plus von 2,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zalando 2.205,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 03.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Zalando veröffentlicht werden. Am 01.08.2024 wird Zalando schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Zalando-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,601 EUR fest.

