Zalando Aktie News: Zalando zeigt sich am Freitagmittag fester

Die Aktie von Zalando zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Zalando-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 25,02 EUR.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von Zalando zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 25,02 EUR. Bei 25,45 EUR markierte die Zalando-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 25,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 625.143 Zalando-Aktien den Besitzer.

Am 13.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,60 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zalando-Aktie somit 23,25 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.01.2024 (15,95 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 36,25 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zalando-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 32,43 EUR.

Am 07.05.2024 hat Zalando die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,15 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 2,24 Mrd. EUR, gegenüber 2,26 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,63 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2024 erfolgen. Am 31.07.2025 wird Zalando schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Zalando im Jahr 2024 0,823 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

