Zalando Aktie News: Zalando zieht am Nachmittag an

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Zalando gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Zalando-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,0 Prozent auf 25,16 EUR.

Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 3,0 Prozent im Plus bei 25,16 EUR. In der Spitze legte die Zalando-Aktie bis auf 25,45 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 25,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.078.393 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.05.2023 markierte das Papier bei 32,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zalando-Aktie somit 22,82 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,95 EUR. Dieser Wert wurde am 18.01.2024 erreicht. Mit Abgaben von 36,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Zalando-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Zalando 0,000 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 32,43 EUR.

Am 07.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Zalando ebenfalls -0,15 EUR je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,63 Prozent auf 2,24 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,26 Mrd. EUR gelegen.

Zalando dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 06.08.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Zalando möglicherweise am 31.07.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,823 EUR je Zalando-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich im Aufwind

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX verbucht schlussendlich Gewinne

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX legt am Nachmittag zu