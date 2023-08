Zalando Aktie News: Zalando am Donnerstagmittag tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Zalando gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 28,54 EUR ab.

Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 28,54 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Zalando-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 28,52 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 29,04 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 271.969 Zalando-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 45,81 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 37,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 19,18 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zalando-Aktie 32,80 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 40,17 EUR für die Zalando-Aktie.

Zalando ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Zalando 2.556,30 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.623,00 EUR umgesetzt worden.

Am 02.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Zalando veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 31.10.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zalando einen Gewinn von 0,626 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

