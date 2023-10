Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Zalando. Das Papier von Zalando konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 4,3 Prozent auf 22,59 EUR.

Das Papier von Zalando konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 4,3 Prozent auf 22,59 EUR. Die Zalando-Aktie zog in der Spitze bis auf 22,67 EUR an. Bei 21,93 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 937.724 Zalando-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 45,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 102,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2023 bei 19,89 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 36,00 EUR für die Zalando-Aktie aus.

Am 03.08.2023 äußerte sich Zalando zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,22 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,05 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,54 Prozent auf 2.556,30 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.623,00 EUR erwirtschaftet worden.

Zalando dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Zalando-Anleger Experten zufolge am 31.10.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,623 EUR je Zalando-Aktie.

