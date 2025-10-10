DAX24.623 +0,1%Est505.631 +0,1%MSCI World4.333 -0,1%Top 10 Crypto16,81 +1,6%Nas23.025 -0,1%Bitcoin105.013 -0,2%Euro1,1578 +0,1%Öl64,77 -0,7%Gold3.998 +0,6%
Tesla: US-Verkehrsaufsicht untersucht "Autopilot" -- Ottobock, DroneShield, Plug Power, Alibaba, SoftBank, VW, BP, Rheinmetall & Co. im Fokus
Fokus auf Aktienkurs

Zalando Aktie News: Zalando am Freitagvormittag auf grünem Terrain

10.10.25 09:27 Uhr
Zalando Aktie News: Zalando am Freitagvormittag auf grünem Terrain

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Zalando. Zuletzt wies die Zalando-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 27,15 EUR nach oben.

Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 27,15 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Zalando-Aktie bei 27,32 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,29 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Zalando-Aktien beläuft sich auf 29.777 Stück.

Am 18.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 40,08 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 32,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2025 bei 22,52 EUR. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 20,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Zalando-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 38,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Zalando am 05.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,37 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,37 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,26 Prozent auf 2,84 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,64 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Zalando am 06.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

In der Zalando-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,29 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

