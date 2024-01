Zalando Aktie News: Zalando legt am Donnerstagmittag zu

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Zalando. Zuletzt konnte die Aktie von Zalando zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 19,21 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 19,21 EUR zu. Die Zalando-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 19,54 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 19,26 EUR. Bisher wurden heute 528.685 Zalando-Aktien gehandelt.

Bei 45,81 EUR markierte der Titel am 03.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zalando-Aktie mit einem Kursplus von 138,53 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,25 EUR. Dieser Wert wurde am 08.01.2024 erreicht. Mit Abgaben von 4,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Zalando-Aktie im Durchschnitt mit 33,15 EUR.

Am 01.11.2023 legte Zalando die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,14 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 2.274,90 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.349,10 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 13.03.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Zalando-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 27.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,665 EUR je Aktie in den Zalando-Büchern.

