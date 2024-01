Zalando Aktie News: Zalando fällt am Nachmittag

Kurs der Zalando

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 18,79 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Um 15:53 Uhr ging es für die Zalando-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 18,79 EUR. Das Tagestief markierte die Zalando-Aktie bei 18,77 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 19,26 EUR. Bisher wurden heute 1.131.374 Zalando-Aktien gehandelt.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 45,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zalando-Aktie mit einem Kursplus von 143,80 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,25 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zalando-Aktie mit einem Verlust von 2,87 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,15 EUR aus.

Am 01.11.2023 legte Zalando die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Zalando ebenfalls -0,14 EUR je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,16 Prozent auf 2.274,90 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Zalando 2.349,10 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Zalando am 13.03.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 27.02.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,665 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zalando von vor einem Jahr eingebracht

Zalando-Aktie gibt nach: Empfehlung von Metzler stützt nicht

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Montagnachmittag mit Zuschlägen