Zalando Aktie News: Anleger schicken Zalando am Vormittag ins Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Zalando. Das Papier von Zalando legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,3 Prozent auf 19,49 EUR.

Das Papier von Zalando legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,3 Prozent auf 19,49 EUR. Die Zalando-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 19,50 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 19,26 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 134.242 Zalando-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 45,81 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 135,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.01.2024 bei 18,25 EUR. Mit Abgaben von 6,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Zalando-Aktie bei 33,15 EUR.

Zalando ließ sich am 01.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,14 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,16 Prozent auf 2.274,90 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Zalando 2.349,10 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Zalando am 13.03.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Zalando-Anleger Experten zufolge am 27.02.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,665 EUR je Zalando-Aktie.

