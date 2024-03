Zalando Aktie News: Zalando schiebt sich am Vormittag vor

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Zalando zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 19,17 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,6 Prozent auf 19,17 EUR. Kurzfristig markierte die Zalando-Aktie bei 19,17 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 19,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 33.888 Zalando-Aktien.

Am 05.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,22 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 104,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zalando-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,95 EUR am 18.01.2024. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 20,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Zalando-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Zalando-Aktie im Durchschnitt mit 30,82 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Zalando am 02.11.2023 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,16 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.274,90 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.349,10 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Zalando wird am 13.03.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 01.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Zalando.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Zalando ein EPS in Höhe von 0,680 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

