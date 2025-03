Zalando Aktie News: Zalando gibt am Nachmittag nach

Notierung im Blick

Die Aktie von Zalando gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Zalando-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,0 Prozent auf 30,60 EUR.

Die Aktie notierte um 15:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,0 Prozent auf 30,60 EUR. Die Zalando-Aktie gab in der Spitze bis auf 30,49 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,60 EUR. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 434.119 Aktien.

Am 18.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 40,08 EUR an. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 23,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 18,43 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.03.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,77 Prozent.

Nachdem Zalando seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Zalando-Aktie wird bei 38,55 EUR angegeben.

Am 06.03.2025 hat Zalando in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,46 EUR. Im letzten Jahr hatte Zalando einen Gewinn von -0,03 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,30 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 45,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zalando einen Umsatz von 2,27 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Zalando am 06.05.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 30.04.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,31 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

