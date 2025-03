Zalando Aktie News: Zalando am Dienstagvormittag mit Verlusten

Aktie im Fokus

Die Aktie von Zalando gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 31,24 EUR ab.

Das Papier von Zalando befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 31,24 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Zalando-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 31,14 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 31,60 EUR. Zuletzt wechselten 36.703 Zalando-Aktien den Besitzer.

Bei 40,08 EUR erreichte der Titel am 18.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zalando-Aktie mit einem Kursplus von 28,30 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.03.2024 bei 18,43 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zalando-Aktie 69,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 38,55 EUR je Zalando-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Zalando am 06.03.2025. Das EPS lag bei 0,46 EUR. Im letzten Jahr hatte Zalando einen Gewinn von -0,03 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,30 Mrd. EUR – ein Plus von 45,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zalando 2,27 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 06.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Zalando rechnen Experten am 30.04.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Zalando ein EPS in Höhe von 1,31 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

