Zalando Aktie News: Zalando präsentiert sich am Donnerstagmittag fester

Die Aktie von Zalando gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 26,39 EUR zu.

Das Papier von Zalando konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 26,39 EUR. In der Spitze gewann die Zalando-Aktie bis auf 26,52 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,85 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 256.425 Zalando-Aktien.

Am 18.04.2023 markierte das Papier bei 38,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 44,52 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,95 EUR. Dieser Wert wurde am 18.01.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 39,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 31,35 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zalando am 02.11.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,14 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,16 Prozent zurück. Hier wurden 2.274,90 EUR gegenüber 2.349,10 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 07.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Zalando veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Zalando-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 01.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,841 EUR je Aktie in den Zalando-Büchern.

