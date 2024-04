Zalando Aktie News: Zalando am Donnerstagvormittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Zalando zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Zalando-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 26,19 EUR zu.

Um 09:06 Uhr stieg die Zalando-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 26,19 EUR. Die Zalando-Aktie legte bis auf 26,19 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 25,85 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 30.264 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zalando-Aktie 45,63 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 15,95 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.01.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie.

Zalando-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 31,35 EUR je Zalando-Aktie aus.

Am 02.11.2023 äußerte sich Zalando zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Zalando hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,14 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat Zalando mit einem Umsatz von insgesamt 2.274,90 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.349,10 EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,16 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 07.05.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 01.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Zalando-Gewinn in Höhe von 0,841 EUR je Aktie aus.

