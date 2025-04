Zalando Aktie News: Zalando gibt am Mittag nach

Kurs der Zalando

Die Aktie von Zalando gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 31,08 EUR ab.

Um 11:48 Uhr ging es für die Zalando-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 31,08 EUR. Die Zalando-Aktie gab in der Spitze bis auf 30,53 EUR nach. Bei 31,72 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Zalando-Aktien beläuft sich auf 219.750 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 40,08 EUR erreichte der Titel am 18.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,96 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.06.2024 bei 20,26 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zalando-Aktie derzeit noch 34,81 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Zalando 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 38,55 EUR.

Am 06.03.2025 lud Zalando zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Zalando mit einem Umsatz von insgesamt 3,30 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,96 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.05.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Zalando-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 30.04.2026.

Den erwarteten Gewinn je Zalando-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,31 EUR fest.

