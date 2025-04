Zalando Aktie News: Zalando zieht am Freitagvormittag an

So bewegt sich Zalando

Die Aktie von Zalando gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Zalando-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 31,90 EUR.

Das Papier von Zalando legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 31,90 EUR. Die Zalando-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 31,98 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 31,72 EUR. Von der Zalando-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 42.816 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 40,08 EUR erreichte der Titel am 18.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zalando-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 25.06.2024 auf bis zu 20,26 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 57,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zalando-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Zalando-Aktie bei 38,55 EUR.

Zalando ließ sich am 06.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,46 EUR, nach 0,28 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 3,30 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,06 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 06.05.2025 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 30.04.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Zalando ein EPS in Höhe von 1,31 EUR in den Büchern stehen haben wird.

