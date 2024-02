Zalando Aktie News: Zalando am Mittag im Aufwind

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Zalando. Zuletzt ging es für das Zalando-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,8 Prozent auf 19,50 EUR.

Das Papier von Zalando konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,8 Prozent auf 19,50 EUR. Kurzfristig markierte die Zalando-Aktie bei 19,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 19,05 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 660.293 Zalando-Aktien.

Bei einem Wert von 42,04 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.02.2023). Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 53,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.01.2024 (15,95 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Zalando-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Zalando-Aktie bei 30,82 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zalando am 02.11.2023. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.274,90 EUR – das entspricht einem Minus von 3,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.349,10 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Zalando dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 präsentieren. Am 27.02.2025 wird Zalando schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Zalando im Jahr 2023 0,679 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

