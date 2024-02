Zalando Aktie News: Zalando legt am Nachmittag zu

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Zalando. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,5 Prozent auf 19,63 EUR zu.

Um 15:52 Uhr sprang die Zalando-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,5 Prozent auf 19,63 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Zalando-Aktie bei 19,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,05 EUR. Bisher wurden heute 818.026 Zalando-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 42,04 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.02.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 114,16 Prozent. Am 18.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,95 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,75 Prozent.

Zalando-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Analysten bewerten die Zalando-Aktie im Durchschnitt mit 30,82 EUR.

Zalando ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Zalando ebenfalls -0,14 EUR je Aktie eingebüßt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,16 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.274,90 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.349,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 13.03.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 27.02.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,679 EUR je Zalando-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

Aufschläge in Frankfurt: DAX liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

Index-Anpassungen: Lufthansa könnte im März in den DAX zurückkehren