Zalando Aktie News: Zalando am Nachmittag stärker

Die Aktie von Zalando gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Zalando-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,9 Prozent auf 19,28 EUR.

Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 3,9 Prozent auf 19,28 EUR. Die Zalando-Aktie legte bis auf 19,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 18,71 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Zalando-Aktien beläuft sich auf 1.444.805 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 39,22 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.04.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Zalando-Aktie derzeit noch 103,42 Prozent Luft nach oben. Bei 15,95 EUR fiel das Papier am 18.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 20,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2022. Analysten bewerten die Zalando-Aktie im Durchschnitt mit 30,82 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Zalando am 02.11.2023 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,14 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2.274,90 EUR – das entspricht einem Abschlag von 3,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.349,10 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.03.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 01.05.2025 dürfte Zalando die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Zalando-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,680 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

