Zalando Aktie News: Zalando steigt am Vormittag

Die Aktie von Zalando zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Zalando zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 18,79 EUR.

Um 09:05 Uhr sprang die Zalando-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 18,79 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Zalando-Aktie bisher bei 18,89 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 18,71 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 28.742 Zalando-Aktien.

Am 05.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,22 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 108,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.01.2024 bei 15,95 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zalando-Aktie derzeit noch 15,11 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2022 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 30,82 EUR an.

Am 02.11.2023 hat Zalando in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,14 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,16 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.274,90 EUR im Vergleich zu 2.349,10 EUR im Vorjahresquartal.

Am 13.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Zalando veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 01.05.2025.

In der Zalando-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,680 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

