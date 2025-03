Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Mittwochmittag südwärts

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Zalando gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Zalando-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 30,64 EUR nach.

Um 11:48 Uhr fiel die Zalando-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 30,64 EUR ab. Das Tagestief markierte die Zalando-Aktie bei 30,20 EUR. Mit einem Wert von 30,74 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 263.748 Zalando-Aktien.

Bei 40,08 EUR markierte der Titel am 18.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 30,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.03.2024 (18,43 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Zalando-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 38,55 EUR.

Am 06.03.2025 äußerte sich Zalando zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,30 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 45,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,27 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Zalando am 06.05.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Zalando rechnen Experten am 30.04.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zalando-Aktie in Höhe von 1,31 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Dienstagshandel in Frankfurt: DAX letztendlich mit Abgaben

Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende schwächer

XETRA-Handel DAX schwächelt nachmittags