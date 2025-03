Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Montagshandel in Frankfurt: DAX fällt am Montagmittag

Zalando- und ABOUT YOU-Aktien tiefer: Zalando sichert sich großen Anteil von ABOUT YOU

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Die Ergebnisse und Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

secunet-Aktie dennoch tiefer, ABOUT YOU-Aktie reagiert nicht: Zu niedriger Streubesitz - ABOUT YOU durch secunet im SDAX ersetzt

Heute im Fokus

WACKER CHEMIE senkt Dividende nach Gewinnrückgang. Klöckner will trotz weiterem Verlustjahr stabile Dividende zahlen. Brenntag mit Umsatzrückgang - Prognose für 2025 bleibt vorsichtig. Verkauf von Delivery Heros Foodpanda-Geschäft in Taiwan an Uber gescheitert. Verkauf von Vamed-Teilen an STRABAG und PORR dauert länger.