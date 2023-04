Zalando Aktie News: Zalando am Mittwochnachmittag mit KursVerlusten

Aktien in diesem Artikel Zalando 36,19 EUR

Der Zalando-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 3,1 Prozent auf 36,34 EUR. Bei 36,21 EUR markierte die Zalando-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 37,55 EUR. Bisher wurden heute 298.438 Zalando-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2023 auf bis zu 45,81 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zalando-Aktie mit einem Kursplus von 20,67 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.09.2022 (19,18 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 89,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 41,71 EUR.

Zalando ließ sich am 02.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.349,10 EUR – ein Plus von 2,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zalando 2.283,40 EUR erwirtschaftet hatte.

Zalando dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 04.05.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Zalando rechnen Experten am 02.05.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Zalando ein EPS in Höhe von 0,614 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

