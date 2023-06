Zalando Aktie News: Zalando am Montagnachmittag auf grünem Terrain

Aktien in diesem Artikel Zalando 24,92 EUR

Um 15:52 Uhr ging es für das Zalando-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 24,72 EUR. Die Zalando-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 24,99 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,57 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 474.362 Zalando-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 45,81 EUR. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 85,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 30.09.2022 Kursverluste bis auf 19,18 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Zalando-Aktie wird bei 41,77 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Zalando am 04.05.2023 vor. Zalando hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,24 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.255,60 EUR – ein Plus von 2,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zalando 2.205,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 03.08.2023 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 01.08.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,589 EUR je Zalando-Aktie belaufen.

