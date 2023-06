Zalando Aktie News: Zalando gewinnt am Vormittag an Fahrt

Aktien in diesem Artikel Zalando 24,89 EUR

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 24,55 EUR zu. Die Zalando-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 24,63 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 24,57 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 21.491 Zalando-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2023 auf bis zu 45,81 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 46,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.09.2022 (19,18 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zalando-Aktie derzeit noch 21,87 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Zalando-Aktie bei 41,77 EUR.

Zalando ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,15 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.255,60 EUR im Vergleich zu 2.205,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Zalando-Bilanz für Q2 2023 wird am 03.08.2023 erwartet. Zalando dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Zalando im Jahr 2023 0,589 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

