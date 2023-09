Zalando Aktie News: Zalando am Mittag billiger

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 25,14 EUR ab.

Das Papier von Zalando befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 25,14 EUR ab. Im Tief verlor die Zalando-Aktie bis auf 25,07 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,45 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 191.952 Zalando-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 45,81 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zalando-Aktie mit einem Kursplus von 82,22 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,18 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 23,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 39,17 EUR.

Am 03.08.2023 hat Zalando die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.623,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2.556,30 EUR.

Zalando wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 31.10.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,638 EUR je Aktie belaufen.

