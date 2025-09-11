DAX23.636 -0,3%ESt505.367 -0,4%Top 10 Crypto16,20 +0,6%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.043 -0,4%Euro1,1732 ±-0,0%Öl66,87 +0,8%Gold3.650 +0,4%
Notierung im Blick

Zalando Aktie News: Zalando am Freitagmittag mit Einbußen

12.09.25 12:07 Uhr
Zalando Aktie News: Zalando am Freitagmittag mit Einbußen

Die Aktie von Zalando gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Zalando-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 25,33 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
25,43 EUR -0,50 EUR -1,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 25,33 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Zalando-Aktie bis auf 24,98 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 25,52 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 236.465 Zalando-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 40,08 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.02.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 58,23 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie. Am 13.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,95 EUR ab. Abschläge von 17,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Zalando-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Zalando 0,000 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 37,82 EUR für die Zalando-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zalando am 05.08.2025. Zalando hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,37 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,37 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 2,84 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,64 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Zalando wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte Zalando die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Zalando ein EPS in Höhe von 1,34 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Analysen zu Zalando

DatumRatingAnalyst
11:16Zalando BuyWarburg Research
08.09.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
01.09.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
26.08.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
18.08.2025Zalando BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
