Zalando Aktie News: Zalando verteuert sich am Donnerstagmittag

Die Aktie von Zalando zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Zalando-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 22,36 EUR.

Das Papier von Zalando legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 22,36 EUR. Die Zalando-Aktie zog in der Spitze bis auf 22,56 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 22,37 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 201.193 Zalando-Aktien den Besitzer.

Bei 45,81 EUR erreichte der Titel am 03.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 104,87 Prozent Plus fehlen der Zalando-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,89 EUR. Mit einem Kursverlust von 11,07 Prozent würde die Zalando-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 35,42 EUR an.

Am 03.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,22 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,05 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,54 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.556,30 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.623,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Zalando am 02.11.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 31.10.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zalando einen Gewinn von 0,621 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

