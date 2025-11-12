Zalando Aktie News: Anleger greifen bei Zalando am Mittag zu

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Zalando. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 23,26 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,1 Prozent auf 23,26 EUR. Der Kurs der Zalando-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 23,34 EUR zu. Bei 22,91 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 473.247 Zalando-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 40,08 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.02.2025). Gewinne von 72,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.11.2025 (22,12 EUR). Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 5,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Zalando-Aktie. Analysten bewerten die Zalando-Aktie im Durchschnitt mit 37,58 EUR.

Zalando ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Zalando ebenfalls ein EPS von 0,17 EUR je Aktie vermeldet. Zalando hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,02 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 26,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,27 EUR je Zalando-Aktie.

