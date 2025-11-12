DAX24.371 +1,2%Est505.786 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,17 +4,0%Nas23.468 -0,3%Bitcoin90.331 +1,7%Euro1,1574 -0,1%Öl64,64 -0,8%Gold4.126 ±-0,0%
Blick auf Zalando-Kurs

Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag im Minus

12.11.25 09:22 Uhr
Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag im Minus

Die Aktie von Zalando gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zalando-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 22,89 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
23,02 EUR -0,13 EUR -0,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 22,89 EUR. Der Kurs der Zalando-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 22,77 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,91 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 72.323 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 18.02.2025 markierte das Papier bei 40,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 75,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie. Am 07.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 22,12 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 3,36 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Zalando-Aktie wird bei 37,58 EUR angegeben.

Zalando gewährte am 06.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 3,02 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Zalando 2,39 Mrd. EUR umgesetzt.

Zalando dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zalando-Aktie in Höhe von 1,27 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Zalando-Aktie leichter: DFB erhält wohl Millionen im Jahr für Sponsoring-Partnerschaft

Zalando-Aktie trotz Kurszielsenkung durch RBC gefragt

Zalando-Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die Zalando-Aktie

