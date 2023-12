Zalando Aktie News: Zalando am Mittag mit Einbußen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Zalando. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 21,58 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für die Zalando-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 21,58 EUR. Die Abwärtsbewegung der Zalando-Aktie ging bis auf 21,53 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 21,55 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 191.329 Zalando-Aktien.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 45,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 52,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2023 Kursverluste bis auf 19,89 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zalando-Aktie mit einem Verlust von 7,85 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,90 EUR je Zalando-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Zalando am 01.11.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Zalando ebenfalls -0,14 EUR je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite hat Zalando im vergangenen Quartal 2.274,90 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zalando 2.349,10 EUR umsetzen können.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.02.2024 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zalando-Aktie in Höhe von 0,664 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

