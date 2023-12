Zalando Aktie News: Zalando büßt am Vormittag ein

Aktienentwicklung

Die Aktie von Zalando gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zalando-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 21,58 EUR.

Die Zalando-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 21,58 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Zalando-Aktie bis auf 21,55 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 21,55 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 47.955 Zalando-Aktien.

Bei 45,81 EUR erreichte der Titel am 03.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 112,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,89 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2023 erreicht. Abschläge von 7,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,90 EUR aus.

Am 01.11.2023 hat Zalando in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Zalando ebenfalls -0,14 EUR je Aktie eingebüßt. Der Umsatz wurde auf 2.274,90 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.349,10 EUR umgesetzt worden waren.

Am 29.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zalando einen Gewinn von 1,82 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

