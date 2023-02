Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag nahezu unverändert

Aktien in diesem Artikel Zalando 39,32 EUR

Anleger zeigten sich um 09:22 Uhr bei der Zalando-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 39,64 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Zalando-Aktie bei 39,75 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Zalando-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 39,40 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 39,67 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Zalando-Aktien beläuft sich auf 47.914 Stück.

Am 11.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 64,50 EUR an. Gewinne von 38,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,18 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 106,67 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Zalando-Aktie im Durchschnitt mit 39,64 EUR.

Zalando veröffentlichte am 02.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 14,05 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.349,10 EUR im Vergleich zu 2.733,10 EUR im Vorjahresquartal.

Am 07.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Zalando veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Zalando rechnen Experten am 29.02.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 0,244 EUR je Aktie belaufen.

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Zalando-, HelloFresh-Aktien & Co legen zu: Infineon-Zahlen und Zinshoffnung treiben an

Die Expertenmeinungen zur Zalando-Aktie im Januar 2023

Zalando-, Delivery Hero-Aktien & Co. legen zu: Onlinewerte weiter gefragt

