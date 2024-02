Zalando Aktie News: Zalando am Dienstagmittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Die Aktie von Zalando gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 19,57 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die Zalando-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 19,57 EUR ab. Das Tagestief markierte die Zalando-Aktie bei 19,28 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 19,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 231.982 Zalando-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 41,47 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zalando-Aktie somit 52,82 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.01.2024 (15,95 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zalando-Aktie 18,48 Prozent sinken.

Für Zalando-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 30,82 EUR an.

Am 02.11.2023 äußerte sich Zalando zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,16 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.274,90 EUR im Vergleich zu 2.349,10 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Zalando wird am 13.03.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 27.02.2025 dürfte Zalando die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,679 EUR je Aktie belaufen.

