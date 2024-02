Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Zalando gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Zalando gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 19,51 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 19,51 EUR. In der Spitze fiel die Zalando-Aktie bis auf 19,40 EUR. Bei 19,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 50.890 Zalando-Aktien.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 41,47 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zalando-Aktie mit einem Kursplus von 112,61 Prozent wieder erreichen. Am 18.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,95 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 18,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Zalando-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Zalando-Aktie bei 30,82 EUR.

Zalando ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Zalando hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,14 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,16 Prozent auf 2.274,90 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Zalando 2.349,10 EUR umgesetzt.

Zalando wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 27.02.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,679 EUR je Zalando-Aktie belaufen.

