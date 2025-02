Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag im Plus

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 38,72 EUR.

Um 09:07 Uhr sprang die Zalando-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 38,72 EUR zu. Der Kurs der Zalando-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 38,83 EUR zu. Bei 38,56 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 25.112 Zalando-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 38,83 EUR. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 0,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 18,43 EUR fiel das Papier am 11.03.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 52,40 Prozent würde die Zalando-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Zalando seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Zalando-Aktie im Durchschnitt mit 37,70 EUR.

Zalando ließ sich am 05.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,17 EUR. Im letzten Jahr hatte Zalando einen Gewinn von -0,03 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,39 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,27 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 06.03.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 26.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Zalando.

Experten taxieren den Zalando-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,07 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Freundlicher Handel: DAX klettert zum Handelsende

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX klettert zum Handelsende

DAX 40-Papier Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte eine Zalando-Investition von vor 3 Jahren eingebracht