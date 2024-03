Zalando Aktie News: Zalando am Mittag auf Höhenflug

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Zalando zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 14,1 Prozent auf 21,85 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:49 Uhr ging es für das Zalando-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 14,1 Prozent auf 21,85 EUR. Die Zalando-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 22,69 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 21,00 EUR. Bisher wurden heute 3.520.818 Zalando-Aktien gehandelt.

Am 05.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 39,22 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 79,50 Prozent. Am 18.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,95 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zalando-Aktie derzeit noch 27,00 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Zalando 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 30,82 EUR für die Zalando-Aktie.

Am 02.11.2023 lud Zalando zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Zalando hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,14 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,16 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.274,90 EUR im Vergleich zu 2.349,10 EUR im Vorjahresquartal.

Zalando dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 01.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,668 EUR je Zalando-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX letztendlich steigen

Börse Frankfurt: DAX beendet die Sitzung mit Gewinnen

Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich nachmittags fester