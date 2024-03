Zalando Aktie News: Zalando am Mittwochnachmittag im Bullenmodus

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 16,7 Prozent auf 22,35 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Zalando zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 16,7 Prozent auf 22,35 EUR. Die Zalando-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 22,69 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 21,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5.042.326 Zalando-Aktien.

Bei einem Wert von 39,22 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.04.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 75,48 Prozent hinzugewinnen. Am 18.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,95 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie.

Im Jahr 2022 erhielten Zalando-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 30,82 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zalando am 02.11.2023. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,16 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.274,90 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.349,10 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Zalando wird am 13.03.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 01.05.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Zalando ein EPS in Höhe von 0,668 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

