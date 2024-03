Zalando Aktie News: Hausse bei Zalando am Mittwochvormittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Zalando zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 14,8 Prozent auf 21,98 EUR zu.

Um 09:06 Uhr stieg die Zalando-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 14,8 Prozent auf 21,98 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Zalando-Aktie bei 21,98 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 21,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 430.488 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 39,22 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 78,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 18.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 15,95 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 27,43 Prozent würde die Zalando-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Zalando-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 30,82 EUR aus.

Am 02.11.2023 äußerte sich Zalando zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,14 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,16 Prozent auf 2.274,90 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.349,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Zalando am 13.03.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Zalando-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 01.05.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Zalando ein EPS in Höhe von 0,680 EUR in den Büchern stehen haben wird.

