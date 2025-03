Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag mit Abschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 30,37 EUR.

Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 30,37 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Zalando-Aktie bei 30,37 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 30,48 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 29.918 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 18.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 40,08 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,97 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 20,26 EUR fiel das Papier am 25.06.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 33,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Zalando-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 38,55 EUR für die Zalando-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Zalando am 06.03.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,03 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,30 Mrd. EUR – ein Plus von 45,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zalando 2,27 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Zalando am 06.05.2025 präsentieren. Zalando dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.04.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,31 EUR je Zalando-Aktie.

